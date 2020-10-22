سياسة
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أردوغان يشارك بتشييع جنازة برلماني تركي من أصل أرميني
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، في مراسم تشييع البرلماني التركي من أصول أرمينية ماركار إسايان في مدينة إسطنبول. وبدأت مراسم التشييع في كنيسة "مريم العذراء" بمنطقة "قوم قابي" في إسطنبول، بحضور بطريرك الأرمن في تركيا إسحاق مشعليان.
أردوغان يشارك بتشييع جنازة برلماني تركي من أصل أرميني
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم تشييع البرلماني التركي من أصول أرمينية ماركار إسايان / AA
22 أكتوبر 2020

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، في مراسم تشييع البرلماني التركي من أصول أرمينية ماركار إسايان في مدينة إسطنبول.

وتوفي إسايان، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن عمر 51 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وبدأت مراسم التشييع في كنيسة "مريم العذراء" بمنطقة "قوم قابي" في إسطنبول، بحضور بطريرك الأرمن في تركيا إسحاق مشعليان.

وحضر المراسم عدد كبير من المسؤولين الأتراك إلى جانب أردوغان، أبرزهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وكل من وزراء الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل، والصحة فخر الدين قوجة، والسياحة والثقافة محمد نوري أرصوي.

كما شارك في المراسم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ومدير أمن إسطنبول ظافر أقطاش.

ومن المرتقب أن يُدفن الفقيد في مقبرة الأرمن بمنطقة شيشلي، وسط إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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