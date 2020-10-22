أعلنت أذربيجان بدء إنتاج ضخم لأنواع جديدة من الطائرات المسيّرة "كاميكازي"، وفقاً لبييان أصدرته وزارة الصناعة الدفاعية الأذربيجانية.

وأفاد بيان الوزارة ببدء الإنتاج الضخم للطائرات المسيّرة ذات القوة التدميرية الكبيرة وأنواع أخرى.

وأطلق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على الطائرات المسيّرة الجديدة اسم “إيتي كوفان” أو “’طارد الكلاب“، انطلاقاً من تعبير سابق له: “نطردهم كما نطرد الكلاب“، في إشارة إلى الجيش الأرميني.

وقد سُلِّمت الطائرات التي انتُهي من تصنيعها إلى الجيش الأذربيجاني، حسب بيان الوزارة.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراضي أذربيجانية، ليوجِّه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردّاً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية. وتمكّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.