سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة تدعو دول الجوار لحل الخلافات شرقي المتوسط عبر الحوار
دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في كلمة له خلال مشاركته في فاعلية عسكرية بالعاصمة أنقرة الخميس، دول الجوار والأطراف المعنية، لحل الخلافات القائمة شرقي المتوسط وبحر إيجه عبر الحوار، في إطار القانون الدولي.
أنقرة تدعو دول الجوار لحل الخلافات شرقي المتوسط عبر الحوار
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يدعو دول الجوار لحل الخلافات شرقي المتوسط وبحر إيجه عبر الحوار / AA
22 أكتوبر 2020

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، دول الجوار والأطراف المعنية، لحل الخلافات القائمة شرقي المتوسط وبحر إيجه عبر الحوار، في إطار القانون الدولي.

وأوضح أقار في كلمة خلال مشاركته في فاعلية عسكرية بالعاصمة أنقرة، أن "محاولة بعض الأطراف وضع قوانين جديدة (حيال شرقي المتوسط) وانتظارهم قبولنا ذلك، لن تجدي".

وأكّد أن بلاده ترغب في حل جميع الخلافات بالحوار والوسائل السياسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد القوات المسلحة التركية لمواجهة أي تهديد قد يطال البلاد.

وأردف: "نستطيع حل مشكلاتنا مع اليونان عبر الحوار والمفاوضات كدولتين جارتين، لكننا نرى هجوماً إعلامياً علينا وتحريفاً متعمداً لأنشطتنا شرقي المتوسط وبحر إيجه".

وشدد على أن تركيا محقة في مطالبها وأنشطتها شرقي المتوسط، وأنها لن تتخلى عن حقوقها النابعة من القانون الدولي.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول الخلافات المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

وعن الأزمة القبرصية، قال أقار إن تركيا لن تقبل بأي حل لتلك الأزمة ما لم يُعترف بالقبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة في الجزيرة وثرواتها.

وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، أكد أقار أن تركيا ستواصل مطاردة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج حدود البلاد.

وتابع: "استطعنا من خلال عملياتنا العسكرية إفشال محاولة تأسيس ممر إرهابي في شمال سوريا، لكن هل انتهت تلك المحاولات؟ بالطبع لا. لذلك على قواتنا المسلحة أن تظل على أهبة الاستعداد تحسباً لأي طارئ".

وأشار إلى عودة 411 ألف سوري إلى ديارهم بشكل طوعي بعد إحلال الاستقرار في محافظة إدلب السورية.

وعن الصراع الأذربيجاني الأرميني، جدد أقار دعم بلاده "المطالب المحقة" لأذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة. وأضاف أن حل الأزمة يكمن في انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها وترحيل المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم إلى المنطقة للقتال ضد القوات الأذربيجانية.

وانتقد أقار دعوة بعض الدول لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متسائلاً: "أين كنتم طيلة 30 عاماً؟ هل تذكرتم الحوار والمفاوضات بعد أن بدأت القوات الأذربيجانية بعملياتها العسكرية لاستعادة أراضيها المحتلة؟".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردّاً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية. وتمكّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us