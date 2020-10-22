أطلق الجيش الأرميني الخميس، 6 صواريخ باليستية على 3 مدن أذربيحانية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إن القوات الأرمينية أطلقت صباح اليوم 3 صواريخ باليستية على مدينة سيزن، وصاروخين على مدينة غيبيلي، وصاروخاً على مدينة كوردمير.

وأضافت أن الصواريخ استهدفت المدنيين، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

مواصلة تحرير الأراضي الأذربيجانية

في المقابل، يواصل الجيش الأذربيجاني حملته العسكرية لتحرير أراضيه المحتلة من قبل أرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الخميس، إن العمليات استمرت بدرجات متفاوتة طوال الليلة في مناطق أغديرة وأغدام وفضولي وجبرائيل وزنغيلان وغوبادلي.

وأضافت أن الجيش الأرميني اضطر للانسحاب من بعض المرتفعات والمواقع في منطقة غوبادلي، بعد أن تكبّد خسائر كبيرة.

وأشارت إلى وقوع إصابات كبيرة في فوج المدفعية الأرميني في منطقة خوجاوند، وأنه لم يتسنّ نقل المصابين بسبب النقص الواضح في عدد السيارات، وإغلاق بعض الطرقات.

في السياق ذاته، أسقط الجيش الأذربيجاني، الخميس، طائرة مسيرة عائدة لسلاح الجو الأرميني في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن المسيرة كانت تجري طلعة استكشافية في أجواء مدينتي شيرور وسيديرك.

وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيرة الأرمينية جرى عبر منظومات الدفاع الجوي للقوات الأذربيجانية.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراضي أذربيجانية، ليوجِّه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردّاً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية. وتمكّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.