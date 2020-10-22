سياسة
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أقار: منظومة S-400 لن تُدمج في البنية التحتية لأنظمة الناتو
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في ردود على أسئلة وجّهتها إليه وكالة بلومبيرغ الأمريكية، قبل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "روسيا وحدها هي التي استجابت لطلبات تركيا بشكل مناسب"، في إشارة إلى منظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي.
أقار: منظومة S-400 لن تُدمج في البنية التحتية لأنظمة الناتو
أقار يرفض انتقادات وجّهها أعضاء في حلف الناتو إلى تركيا بخصوص إجراء اختبارات على منظومة S-400 / AA
22 أكتوبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن "روسيا وحدها هي التي استجابت لطلبات تركيا بشكل مناسب"، في إشارة إلى منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي.

جاء ذلك في ردود على أسئلة وجّهتها إليه وكالة بلومبيرغ الأمريكية، قبل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس.

وأوضح أقار أن منظومة S-400 الدفاعية التي تمتلكها تركيا لن تُدمج مع البنية التحتية لأنظمة الناتو، ولكنها "ستُتستخدم كنظام منفصل مثلما تفعل بعض دول الحلف التي تمتلك منظومة S-300 الدفاعية"، في إشارة إلى اليونان ودول أخرى أعضاء في الناتو.

ورفض أقار الانتقادات التي وجّهها أعضاء في الحلف لبلاده بخصوص الأنباء عن إجراء اختبارات لمنظومة الدفاع، وقال إن "كل عملية شراء لمنظومات دفاعية تتضمن ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة على نظم التحكم".

كما أشار الوزير إلى أن تركيا تواصل المحادثات حول إنتاج وتطوير نظام دفاع صاروخي بالشراكة مع شركة "يوروسام" الفرنسية الإيطالية، مضيفاً أن أنقرة أيضاً لا يزال بإمكانها شراء منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية في ظل "الظروف المناسبة".

وشدد أقار على أن بلاده تفي بجميع التزاماتها كعضو في الناتو، بما في ذلك إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الصناعات الدفاعية، ولذلك تريد أنقرة من حلفائها أن "يتفهموا مخاوفها الأمنية".

مصدر:TRT عربي
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