سياسة
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متظاهرون سودانيون يحرقون علم إسرائيل ومقتل مواطن بالخرطوم
أحرق متظاهرون سودانيون علم إسرائيل خلال مشاركتهم في مسيرة "تصحيح مسار الثورة"، بالعاصمة الخرطوم. وأعلنت الشرطة السودانية فجر الخميس، عن وفاة مواطن جراء إصابة قاتلة، في تظاهرات الأربعاء بالعاصمة الخرطوم.
متظاهرون سودانيون يحرقون علم إسرائيل ومقتل مواطن بالخرطوم
متظاهرون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال مظاهرات "إصلاح المسار" في العاصمة السودانية / مواقع التواصل
22 أكتوبر 2020

أحرق متظاهرون سودانيون علم إسرائيل خلال مشاركتهم في مسيرة "تصحيح مسار الثورة" الأربعاء بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت وسائل إعلام محليه بينها صحيفة " الانتباهة" أن متظاهرين شاركوا في مواكب 21 أكتوبر/تشرين أول أحرقوا العلم الإسرائيلي رفضاً للتطبيع.

وأفادت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا شعارات تندد بدعاوى التطبيع مطالبين الجهات المطالبة بالتطبيع بالتراجع عن الخطوة.

ونشرت الصحيفة صوراً لحرق العلم الإسرائيلي من قبل مجموعة من المتظاهرين بالخرطوم.

كما تداول ناشطون صوراً وفيديوهات لحرق " العلم الإسرائيلي" خلال مسيرات تصحيح المسار بالعاصمة.

ونشرت صحيفة الهدف التي يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي على صفحتها عبر فيسبوك صوراً وفيديوهات لحرق العلم الإسرائيلي وكتبت " ثوار يحرقون علم الكيان الصهيوني بموكب 21 أكتوبر/تشرين أول بالخرطوم".

وانطلقت الأربعاء، مسيرات في الخرطوم تطالب بإصلاح مسار الثورة دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين"، والحزب الشيوعي أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة وفد إسرائيلي، العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، استعداداً للإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وفداً إسرائيلياً زار الخرطوم على متن طائرة خاصة غادرت مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب صباح الأربعاء في رحلة مباشرة للعاصمة السودانية.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الخميس، خبراً قالت فيه إن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون الأسبوع القادم.

والاثنين، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، إنه من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم "خلال أيام قليلة".

وقال المسؤولون إنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة، لافتين إلى أن البيان الذي سيعلنه ترمب سوف يصدر في غضون أيام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الإمارات والبحرين عن تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

مقتل متظاهر

وفي التظاهرات ذاتها، أعلنت الشرطة السودانية في بيان لها فجر الخميس، عن وفاة مواطن جراء "إصابة قاتلة" في تظاهرات الأربعاء بالعاصمة الخرطوم.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في مظاهرات "إصلاح المسار" بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان إن "مواكب تصحيح المسار قابلتها السلطة الحاكمة بصلف، وعنف مفرط سقط على إثره شهيد برصاص الشرطة شرق العاصمة الخرطوم، وهو الشهيد محمد عبد المجيد".

وفرقت الشرطة السودانية الأربعاء، احتجاجات في مدن الخرطوم الثلاث، الخرطوم، وبحري، وأم درمان بالغاز المسيل للدموع.

والثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية، إغلاق الجسور بين مدن العاصمة الخرطوم، تحسباً لاندلاع احتجاجات وإحداث فوضى.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق غير الرسمية، إلى أرقام قياسية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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