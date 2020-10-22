أصدرت تركيا إخطار نافتكس جديداً لسفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث الاهتزازية حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستواصل بموجب الإخطار، السفينة التركية ممارسة مهامها حتى ذلك التاريخ.

وتستطيع "أوروتش رئيس" إنجاز جميع أنواع المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية في البحار والمحيطات والجرف القاري، لاكتشاف الموارد الطبيعية.

وكونها واحدة من سفن الأبحاث النادرة في العالم، فإن "أوروتش رئيس" مجهّزة بالكامل لأغراض عدة، ويمكنها إجراء البحوث الجيوفيزيائية في المجالات السيزمية والجاذبية والمغناطيسية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويمكن للسفينة إجراء أبحاث اهتزازية ثلاثية الأبعاد حتى عمق 8 آلاف متر، وأخرى ثنائية الأبعاد حتى عمق 15 ألف متر.