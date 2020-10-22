سياسة
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تركيا.. تمديد مهام سفينة أوروتش رئيس للتنقيب شرق المتوسط
أصدرت تركيا إخطار نافتكس جديداً لسفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث الاهتزازية حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وستواصل بموجبه، السفينة التركية القادرة على جميع أنواع المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية في البحار والمحيطات، ممارسة مهامها حتى ذلك التاريخ.
تركيا.. تمديد مهام سفينة أوروتش رئيس للتنقيب شرق المتوسط
تركيا تصدر إخطار نافتكس جديداً لسفينة أوروتش رئيس حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري / AA
22 أكتوبر 2020

أصدرت تركيا إخطار نافتكس جديداً لسفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث الاهتزازية حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستواصل بموجب الإخطار، السفينة التركية ممارسة مهامها حتى ذلك التاريخ.

وتستطيع "أوروتش رئيس" إنجاز جميع أنواع المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية في البحار والمحيطات والجرف القاري، لاكتشاف الموارد الطبيعية.

وكونها واحدة من سفن الأبحاث النادرة في العالم، فإن "أوروتش رئيس" مجهّزة بالكامل لأغراض عدة، ويمكنها إجراء البحوث الجيوفيزيائية في المجالات السيزمية والجاذبية والمغناطيسية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويمكن للسفينة إجراء أبحاث اهتزازية ثلاثية الأبعاد حتى عمق 8 آلاف متر، وأخرى ثنائية الأبعاد حتى عمق 15 ألف متر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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