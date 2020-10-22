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أذربيجان تقول إن أرمينيا تجنّد إرهابيي PKK ولا تحترم مبادرات المجتمع الدولي. وطائرة إسرائيلية تجري رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم وسط مساع لإقناعها بتطبيع العلاقات.

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أذربيجان: أرمينيا تجنّد إرهابيي PKK

قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن أرمينيا تجنّد إرهابيي تنظيم PKK للقتال في الخطوط الأولى للجبهة بإقليم قره باغ، ودعا إلى استنكار هجمات أرمينيا ضد مناطق المدنيين في أذربيجان، وطالب دول العالم بمنع تجنيد أرمينيا لمواطنيها الأرمن في القتال بقره باغ. [TRTعربي]

وتابع حاجييف: "نعرب عن قلقنا أيضاً من تجنيد أرمينيا لإرهابيي تنظيم PKK، فهم يقاتلون إلى جانب القوات الأرمينية في الصفوف الأولى بإقليم قره باغ"، وشدد على أن الدعم التركي لبلاده يندرج ضمن القوانين الدولية، وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين أنقرة وباكو. [TRTعربي]

في سياق آخر، وصف حاجييف دعوة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مواطنيه إلى القتال في الجبهات، وتصريحه بأنه "لا يوجد حل دبلوماسي لقضية قره باغ"، بأنه لا يحترم المبادرات الدبلوماسية للمجتمع الدولي، وأفاد بأن تصريحات باشينيان كشفت مرة أخرى أن أرمينيا لا تؤيد حل القضية عن طريق المفاوضات. [الأناضول]

طائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

قال موقع "واللا" الإسرائيلي مساء الأربعاء، إن طائرة نفاثة إسرائيلية خاصة، أقلعت في رحلة مباشرة وحطت في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات. [TRT عربي]

وأوضح الموقع أن ذلك يأتي على خلفية الاتصالات الجارية بوساطة أمريكية، لبلورة اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم، ولم يكشف تفاصيل بشأن من كانوا على متن الطائرة، التي قال إنها عادت إلى تل أبيب بعد ساعات، إلا أن الموقع قال إن الطائرة سبق أن استخدمها مراراً، مبعوثون رسميون من قبل الحكومة الإسرائيلية، في مهام (لم يوضح طبيعتها) خارج البلاد. [TRT عربي]

ولفت الموقع إلى أن الطائرة الإسرائيلية كانت في الخرطوم، بالتزامن مع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب فيه عن أمله أن يعترف السودان بإسرائيل. [الأناضول]