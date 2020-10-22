قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُوقطاي الأربعاء، إن بلاده لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأيٍ من كان وليس اليونان فقط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، خلال بث مباشر على قناة CNN التركية التلفزيونية المحلية، وتطرق فيه إلى الحديث عن عدد من القضايا التي تهم تركيا.

وأضاف أوقطاي: "لدينا جرف قاري خاص بنا نُنقب داخله. ومثلما تنقِّب تركيا في البحر الأسود، فإنها تفعل ذلك في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج إلى إذن أو موافقة من أحد".

وأوضح: "ستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث السيزمي في المتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية".

وتابع: " تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأيٍ من كان وليس اليونان فقط، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الأجيال القادمة، فهي لن تفرط فيها لأحد مهما كلفها ذلك".

وأردف: "نقول بكل وضوح، مثلما لم تتدخل تركيا في أنشطة تنقيب أي دولة، لا نقبل تدخل أي من كان في شؤوننا، نحن نقوم بالأعمال المتعلقة بحقوقنا فقط، في أراضينا ووطننا الأزرق".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للخلافات.