بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف المستجدات في إقليم قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية أن جاوش أوغلو وبيراموف، أجريا اتصالاً هاتفياً، الأربعاء.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكدين أهمية تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال.

ويأتي اتصال جاوش أوغلو وبيراموف عقب لقاء الأخير في وقت سابق، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكَّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.