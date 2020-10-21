سياسة
1 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان مستجدات قره باغ
شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف على ضرورة تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكدين أهمية تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال.
جاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان مستجدات قره باغ
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأذربيجاني المستجدات في إقليم قره باغ / AA
21 أكتوبر 2020

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف المستجدات في إقليم قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية أن جاوش أوغلو وبيراموف، أجريا اتصالاً هاتفياً، الأربعاء.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكدين أهمية تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال.

ويأتي اتصال جاوش أوغلو وبيراموف عقب لقاء الأخير في وقت سابق، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكَّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us