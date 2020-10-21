سياسة
3 دقيقة قراءة
أذربيجان: أرمينيا تجنّد إرهابيي PKK ولا تحترم مبادرات المجتمع الدولي
أعرب نائب الرئيس الأذربيجاني عن قلقه من تجنيد أرمينيا لإرهابيي تنظيم PKK للقتال في الخطوط الأولى للجبهة، وأشار إلى أن أرمينيا لا تحترم المبادرات الدبلوماسية للمجتمع الدولي.
أذربيجان: أرمينيا تجنّد إرهابيي PKK ولا تحترم مبادرات المجتمع الدولي
 نائب الرئيس الأذربيجاني: نعرب عن قلقنا أيضاً من تجنيد أرمينيا لإرهابيي تنظيم PKK / AA
21 أكتوبر 2020

قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن أرمينيا تجنّد إرهابيي تنظيم PKK للقتال في الخطوط الأولى للجبهة بإقليم قره باغ.

ودعا في ندوة افتراضية نظمتها جمعية الصحفيين الأجانب ببريطانيا إلى استنكار هجمات أرمينيا ضد مناطق المدنيين في أذربيجان.

وطالب حاجييف دول العالم بمنع تجنيد أرمينيا لمواطنيها الأرمن في القتال بقره باغ.

وتابع: "نعرب عن قلقنا أيضاً من تجنيد أرمينيا لإرهابيي تنظيم PKK، فهم يقاتلون إلى جانب القوات الأرمينية في الصفوف الأولى بإقليم قره باغ".

وشدد حاجييف على أن الدعم التركي لبلاده يندرج ضمن القوانين الدولية.

وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين أنقرة وباكو.

في سياق آخر، وصف حاجييف دعوة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مواطنيه إلى القتال في الجبهات، وتصريحه بأنه "لا يوجد حل دبلوماسي لقضية قره باغ"، بأنه لا يحترم المبادرات الدبلوماسية للمجتمع الدولي.

وأفاد حاجييف في بيان الأربعاء، بأن تصريحات باشينيان كشفت مرة أخرى أن أرمينيا لا تؤيد حل القضية عن طريق المفاوضات.

وأضاف: "أثبتت إدارة يريفان مرة أخرى أن تصريحاتها السابقة بخصوص الحل السلمي للقضية كانت مجرد نفاق"، لافتاً إلى أن أرمينيا تهدف إلى مواصلة احتلالها للأراضي الأذربيجانية.

وفي إشارة إلى دعوة باشينيان المدنيين في بلاده للقتال ضد أذربيجان، أكد أن هذا الموقف الرسمي لأرمينيا يثبت من الذي ينتهك وقف إطلاق النار ويعمل على التصعيد في المنطقة.

وأوضح أن مثل هذه التصريحات ليست مستغربة من شخص أمر بقصف مناطق المدنيين السكنية بالصواريخ الباليستية في أذربيجان.

ولفت إلى أن تصريحات باشينيان جاءت عقب زيارة عمل أجراها وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا لموسكو، وقبل اجتماعات مرتقبة في الولايات المتحدة.

وأردف: "تصريحات باشينيان لا تحترم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لحل الصراع دبلوماسياً".

وشدد على أن أذربيجان تؤيد حل القضية عن طريق المفاوضات وفقاً لخارطة الطريق القائمة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المواطنين للتوجه إلى القتال في الجبهات، وادعى أن قضية قره باغ لا يمكن حلها دبلوماسياً في المرحلة الراهنة.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراضي أذربيجانية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أن الأخيرة لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكَّن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us