سياسة
2 دقيقة قراءة
موقع "واللا" العبري: طائرة إسرائيلية تحط بالخرطوم
أجرت طائرة إسرائيلية رحلة مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان بوساطة أمريكية.
موقع "واللا" العبري: طائرة إسرائيلية تحط بالخرطوم
الطائرة الإسرائيلية كانت في الخرطوم بالتزامن مع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية / Reuters
21 أكتوبر 2020

قال موقع "واللا" الإسرائيلي مساء الأربعاء، إن طائرة نفاثة إسرائيلية خاصة، أقلعت في رحلة مباشرة وحطت في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات.

وأوضح الموقع أن ذلك يأتي على خلفية الاتصالات الجارية بوساطة أمريكية، لبلورة اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم، ولم يكشف تفاصيل بشأن من كانوا على متن الطائرة، التي قال إنها عادت إلى تل أبيب بعد ساعات.

إلا أن الموقع قال إن الطائرة سبق أن استخدمها مراراً، مبعوثون رسميون من قبل الحكومة الإسرائيلية، في مهام (لم يوضح طبيعتها) خارج البلاد.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة الإسرائيلية كانت في الخرطوم، بالتزامن مع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب فيه عن أمله أن يعترف السودان بإسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بومبيو إن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "بات قريباً"، وأضاف: "تريد الولايات المتحدة أن تعترف كل الدول بإسرائيل وحقها في الوجود، وهذا يشمل السودان"، وأشار إلى أن واشنطن تأمل أن تعترف الخرطوم بإسرائيل "لما في ذلك من مصلحة للحكومة السودانية".

والاثنين، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمِّهم، أن من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم "خلال أيام قليلة".

وقال المسؤولون إنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة، لافتين إلى أن البيان الذي سيعلنه ترمب سوف يصدر في غضون أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us