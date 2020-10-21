سياسة
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سوريا.. إصابات في صفوف المدنيين بعد غارة روسية على إدلب
قال الدفاع المدني السوري بإدلب، إن المقاتلات الروسية نفذت غارة على قرية "الرامي" بإدلب، مشيراً إلى إصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة.
سوريا.. إصابات في صفوف المدنيين بعد غارة روسية على إدلب
إصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة بغارات جوية روسية على إدلب
21 أكتوبر 2020

أصيب 5 مدنيين بينهم بينهم 3 أطفال وامرأة، جراء غارة جوية روسية على أماكن سكنية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال حسن الأحمد، أحد أفراد الدفاع المدني بإدلب، الأربعاء، إن المقاتلات الروسية نفذت غارة على قرية "الرامي" بإدلب.

وأوضح الأحمد في حديث إلى وكالة الأناضول، أن الغارة الروسية أسفرت عن إصابة 5 مدنيين، بينهم طفلان.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني، تواصل أعمالها في المنطقة المستهدفة بالقرية الواقعة جنوبي إدلب.

بدوره، قال مرصد الطيران التابع للمعارضة في بيان، إن المقاتلات أقلعت من قاعدة "حميميم" الجوية غربي سوريا.

وتقع إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تشكلت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة جرى إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، فإن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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