سياسة
3 دقيقة قراءة
2500 فرصة عمل.. فولكس فاجن وفورد تتخذان من تركيا موقعاً لإنتاجهما المشترك
قررت عملاقة السيارات الأمريكية "فورد" ونظيرتها الألمانية "فولكس فاجن"، اتخاذ مدينة "قوجه إلي" التركية موقعاً لإنتاجهما المشترك وفق الاتفاق المبرم بينهما عام 2019. ويُتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد التركي وتوفير نحو 2500 فرصة عمل.
2500 فرصة عمل.. فولكس فاجن وفورد تتخذان من تركيا موقعاً لإنتاجهما المشترك
شركتا فورد وفولكس فاجن تقرران اتخاذ مدينة قوجه إلي التركية موقعاً لإنتاجهما المشترك
21 أكتوبر 2020

أفادت وسائل إعلام تركية محلية بأن النقاش الذي كان يدور في أسواق السيارات خلال الفترة الأخيرة، حول موقع إنتاج المركبات التي ستصنِّعها شركتا فورد وفولكس فاجن وفقاً للشراكة بينهما، قد حُسِم، واتضح أن الموقع سيكون في مدينة "قوجه إلي" التركية، بما سيساهم في تعزيز الاقتصاد التركي وتوفير نحو 2500 فرصة عمل.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن رئيس الغرفة الصناعية بـ"قوجة إلي" أيهان زيتن أوغلو قوله إن "استثمارات قيمتها نحو 800 مليون يورو ستُنفّذ في تركيا، وسيشيّد مبنى ضخم على مساحة 110 دونمات من الأرض".

وأضاف زيتن أوغلو أن "عمليات المسح الأرضي لموقع المصنع قد بدأت بالفعل، ويجري الآن تحسين وإعداد موقع المرأب الذي سيربط الميناء بالمصنع".

ووفقاً لصحيفة "صباح" التركية، تأخرت أعمال الإنشاءات في الموقع المحدد بسبب انتشار وباء كورونا، إلا أن الأعمال يُحضّر لبدئها حالياً.

في هذا الصدد، يقول زيتن أوغلو إن "الاتفاقية التي أبرمتها شركتان عملاقتان، ستكون بمثابة استثمار كبير وحقيقي في تركيا، وستوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل.. إنه استثمار كبير لتركيا وقوجه إلي".

ويلفت زيتن أوغلو إلى أهمية أن تتخذ شركة ألمانية عملاقة كفولكس فاجن، قراراً بتنفيذ مشروع ضخم في تركيا حتى في فترة انتشار الوباء، مضيفاً: "أتمنى أن يرى المشروع النور في أقرب وقت، من دون أي عقبات".

ويتابع: "الاقتصاد التركي سيستفيد كثيراً من هذا المشروع، والصادرات التركية ستزداد. الأعمال بدأت بالفعل، وسنوفي الجمهور بخريطة العمل وكل التفاصيل قريباً".

وفي يناير/كانون الثاني 2019، توصّلت شركة السيارات الأمريكية فورد ونظيرتها الألمانية فولكس فاجن إلى اتفاق لصناعة وتطوير سيارات تجارية وكهربائية وتقنيات أخرى، وأعلِن أن تركيا مرشحة ليكون بها موقع إنتاج وتطوير السيارات التجارية.

وعلى الرغم من أن الشركتين لم تُعلنا رسمياً حتى الآن موقع المصنع الذي يُتوقع أن تخرج أولى منتجاته عام 2022، فقد نقلت صحيفة "حريت" عن مصادر خاصة تأكيد أن الشركتين اتفقتا على أن يكون المصنع بمدينة قوجه إلي.

2500 فرصة عمل

ويُتوقع أن يجري توسيع مصنع شركة فورد الواقع بمنطقة "يني كوي" بولاية قوجه إلي، ليضم 110 دونمات من الأراضي يؤسس عليها المصنع الجديد. ويُتوقع أن يرتفع إنتاج مصنع فورد الذي يُنتج 320 ألف سيارة سنوياً، إلى 750 ألفاً بعد بدء تنفيذ الشراكة مع "فولكس فاجن".

في هذا الصدد، يقول رئيس فرع "غولجوك" لاتحاد المعادن التركي محمد شنر إن "مصنع فورد الحالي يعمل به 8500 شخص، ويتوقع أن يضاف إليهم ما يتراوح بين 2000 و2500 شخص آخر للعمل في المبنى الجديد".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us