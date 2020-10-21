أفادت وسائل إعلام تركية محلية بأن النقاش الذي كان يدور في أسواق السيارات خلال الفترة الأخيرة، حول موقع إنتاج المركبات التي ستصنِّعها شركتا فورد وفولكس فاجن وفقاً للشراكة بينهما، قد حُسِم، واتضح أن الموقع سيكون في مدينة "قوجه إلي" التركية، بما سيساهم في تعزيز الاقتصاد التركي وتوفير نحو 2500 فرصة عمل.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن رئيس الغرفة الصناعية بـ"قوجة إلي" أيهان زيتن أوغلو قوله إن "استثمارات قيمتها نحو 800 مليون يورو ستُنفّذ في تركيا، وسيشيّد مبنى ضخم على مساحة 110 دونمات من الأرض".

وأضاف زيتن أوغلو أن "عمليات المسح الأرضي لموقع المصنع قد بدأت بالفعل، ويجري الآن تحسين وإعداد موقع المرأب الذي سيربط الميناء بالمصنع".

ووفقاً لصحيفة "صباح" التركية، تأخرت أعمال الإنشاءات في الموقع المحدد بسبب انتشار وباء كورونا، إلا أن الأعمال يُحضّر لبدئها حالياً.

في هذا الصدد، يقول زيتن أوغلو إن "الاتفاقية التي أبرمتها شركتان عملاقتان، ستكون بمثابة استثمار كبير وحقيقي في تركيا، وستوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل.. إنه استثمار كبير لتركيا وقوجه إلي".

ويلفت زيتن أوغلو إلى أهمية أن تتخذ شركة ألمانية عملاقة كفولكس فاجن، قراراً بتنفيذ مشروع ضخم في تركيا حتى في فترة انتشار الوباء، مضيفاً: "أتمنى أن يرى المشروع النور في أقرب وقت، من دون أي عقبات".

ويتابع: "الاقتصاد التركي سيستفيد كثيراً من هذا المشروع، والصادرات التركية ستزداد. الأعمال بدأت بالفعل، وسنوفي الجمهور بخريطة العمل وكل التفاصيل قريباً".

وفي يناير/كانون الثاني 2019، توصّلت شركة السيارات الأمريكية فورد ونظيرتها الألمانية فولكس فاجن إلى اتفاق لصناعة وتطوير سيارات تجارية وكهربائية وتقنيات أخرى، وأعلِن أن تركيا مرشحة ليكون بها موقع إنتاج وتطوير السيارات التجارية.

وعلى الرغم من أن الشركتين لم تُعلنا رسمياً حتى الآن موقع المصنع الذي يُتوقع أن تخرج أولى منتجاته عام 2022، فقد نقلت صحيفة "حريت" عن مصادر خاصة تأكيد أن الشركتين اتفقتا على أن يكون المصنع بمدينة قوجه إلي.

2500 فرصة عمل

ويُتوقع أن يجري توسيع مصنع شركة فورد الواقع بمنطقة "يني كوي" بولاية قوجه إلي، ليضم 110 دونمات من الأراضي يؤسس عليها المصنع الجديد. ويُتوقع أن يرتفع إنتاج مصنع فورد الذي يُنتج 320 ألف سيارة سنوياً، إلى 750 ألفاً بعد بدء تنفيذ الشراكة مع "فولكس فاجن".

في هذا الصدد، يقول رئيس فرع "غولجوك" لاتحاد المعادن التركي محمد شنر إن "مصنع فورد الحالي يعمل به 8500 شخص، ويتوقع أن يضاف إليهم ما يتراوح بين 2000 و2500 شخص آخر للعمل في المبنى الجديد".