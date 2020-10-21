سياسة
3 دقيقة قراءة
مظاهرات السودان.. غاز مسيل للدموع وإغلاق طرق بالخرطوم
أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين محتجين على تردِّي الأحوال المعيشية، فيما أغلقت السلطات جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة حتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول.
مظاهرات السودان.. غاز مسيل للدموع وإغلاق طرق بالخرطوم
لقطات متداولة على الإنترنت لتجمُّع المحتجين في الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى، ومتظاهرون يشعلون النار في إطارات السيارات في بعض مناطق العاصمة / AFP
21 أكتوبر 2020

أطلقت الشرطة السودانية بعد ظهر الأربعاء، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين محتجين على تردِّي الأحوال المعيشية، حاولوا عبور جسر يربط أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم وسط المدينة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونزل عشرات السودانيين إلى شوارع الخرطوم وأم درمان منذ الصباح، مطالبين كذلك بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال التظاهرات التي انتهت بالإطاحة بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وتأتي الاحتجاجات في ذكرى انتفاضة 1964، التي أنهت ست سنوات من الحكم العسكري، وبعد أسبوع من مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية عقب اندلاع أعمال العنف، على خلفية إقالة محافظ من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت تجمُّع المحتجين في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان ومدن أخرى في أنحاء البلاد، فيما أشعل متظاهرون النار في إطارات السيارات في بعض مناطق العاصمة.

وأغلقت السلطات منذ منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة، في ظل دعوات إلى تظاهرات احتجاجية على تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقالت ولاية الخرطوم في بيان، إنه "بناء على ما نملك من معلومات نعتذر إلى مواطني ولاية الخرطوم عن ما سيمسهم من ضرر نتيجة إغلاق كباري المدينة احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل حتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول".

ووضعت شرطة مكافحة الشغب حواجز عند مداخل الجسور، كما وضع الجيش حواجز إسمنتية وأسلاكاً شائكة في الطرقات التي تؤدي إلى مقر قياداته وسط العاصمة، فيما تجوب سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وتقل جنوداً مسلحين برشاشات كلاشنيكوف في المدينة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان "تجمُّع المهنيين السودانيين"، وهو تحالف نقابي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير، دعا إلى تظاهرات جديدة ضد الأوضاع الاقتصادية التي واصلت تدهورها منذ الإطاحة به.

وفي بيان نشر الثلاثاء، قال التجمع إن "السلطة الانتقالية أكملت منذ تشكيلها العام، والأزمات في تزايد مخيف كل يوم والأداء الحكومي مضطرب وضعيف ولا يرتقي إلى مستحقات ثورة ديسمبر/كانون الأول العظيمة".

وأضاف أن "الضائقة المعيشية لم تعد محتملة، ويهدر شعبنا سحابة يومه لاهثاً خلف أبجديات حاجاته في الخبز والوقود"، واصفاً أداء الحكومة بأنه "ضعيف".

ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود للسيارات، بينما يُقطع التيار الكهربائي عن المنازل لنحو ست ساعات يومياً، إذ تعاني البلاد من أزمة اقتصادية بلغ معها معدل التضخم وفقاً لإحصاءات رسمية 212%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us