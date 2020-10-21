سياسة
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الطائرات التركية دون طيار تطوّر ذخائرها الذكية
تستعد الطائرات التركية دون طيار التي أثبتت فاعليتها على الأرض لتطوير ذخائرها، إذ تواصل شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ، العمل من أجل إدخال مزيد من التطوير في الجودة والأداء، إلى قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم.
الطائرات التركية دون طيار تطوّر ذخائرها الذكية
تستعد الطائرات التركية دون طيار التي أثبتت فاعليتها على الأرض لتطوير ذخائرها الصغيرة والذكية / AA
21 أكتوبر 2020

تستعد الطائرات التركية دون طيار التي أثبتت فاعليتها على الأرض لتطوير ذخائرها الصغيرة والذكية. وشهد قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم المستخدمة في الطائرات التركية دون طيار، تطوراً ملحوظاً ونتائج مميزة.

وصرّح المدير العام لشركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ مراد إيكينجي، لوكالة الأناضول، بأن شركته "تواصل العمل من أجل إدخال مزيد من التطوير في الجودة والأداء إلى قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، لا سيما على الإصدارات الأكثر تقدماً من طرازَي (MAM-L) و(MAM-C)، من أجل توسيع هذه العائلة".

وستطرح تركيا إصدارات جديدة من تلك الذخائر التي تتميز بقدرات عالية، مع إمكانية استخدامها في منصات مختلفة.

قلبتالموازين

وقال مراد إيكينجي لوكالة الأناضول، إن "الأيام أثبتت أهمية برنامج تطوير الطائرات التركية المسلحة دون طيار"، مشيراً إلى أن الطائرات التركية دون طيار طراز "بيرقدار تي بي 2"، "وفرت قدراً كبيراً من القدرات والإمكانيات اللازمة للقوات المسلحة التركية خلال العمليات العسكرية التي شهدَها مختلف الجبهات، ومناطق الصراع".

وشكر إيكينجي "كل من ساهم في تطوير قطاع الطائرات دون طيار في تركيا، مشيراً إلى أن "تطوير هذا القطاع قلب الموازين لصالح تركيا في عديد من العمليات العسكرية".

الذخائرالصغيرةالذكية

وقال إيكينجي: "سلاحنا الرئيسي في هذا النوع من الطائرات دون طيار هو من عائلة الذخائر الذكية صغيرة الحجم من طرازَي (MAM-L) و(MAM-C)".

وأشار إلى أن هذا النوع من الأسلحة الذي استُخدم "وفّر ميزات مهمة للغاية، من حيث دقة الإصابة، وقوة الضاربات الصاروخية، بفاعلية في العديد من الجبهات".

ولفت إيكينجي إلى أن شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ "تمكنت من إدخال تحسينات جدية، وطورت هذا النوع من الأسلحة الذكية، من خلال الأداء، والمعلومات التي حُصل عليها من ساحات المعارك".

في السياق ذاته أشار إيكينجي إلى أن قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم في تركيا "شهد خلال الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وأحدث فارقاً كبيراً عن نظرائه في عدد من دول العالم، كما تحول إلى نوع مهم من الذخائر القادرة على تغيير مجرى الحرب".

ونوه بأن الذخائر الذكية صغيرة الحجم "أثبتت كفاءة عالية من الناحية التشغيلية، كما أنها تمتعت بمستوى عالٍ جداً من الكفاءة، خلال فترة استخدام القوات المسلحة التركية لها".

تطويرالذخائرالذكية

بالإضافة إلى مواصلة شركة "روكيتسان" العمل لإدخال مزيد من التطوير في الجودة والأداء إلى قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، لا سيما على الإصدارات الأكثر تقدماً من طرازَي "MAM-L" و"MAM-C"، قال إيكينجي إن القوات المسلحة التركية "ستبدأ قريباً استخدام أنواع جديدة من الذخائر الذكية صغيرة الحجم، من طرازَي "MAM-L" و"MAM-C"، في الطائرات المسلحة دون طيار من طرازَي "آقنجي"، و"آقسنقر".

ولفت إيكينجي إلى أن شركته "تعمل أيضاً على تنويع منتجاتها من الرؤوس الحربية المختلفة، التي تمتلك قدرات حربية متنوعة".

وأشار إلى أن أبرز تلك القدرات هي "الإطلاق من منصات مختلفة، مما سيساهم في تطور عائلة الأسلحة الذكية صغيرة الحجم في الفترة المقبلة".

وبالتوازي مع النجاحات التي حققتها هذه الأسلحة في الساحة الدولية، شهد قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، والطائرات المسلحة، وغير المسلحة دون طيار تركية الصنع، إقبالاً من قبل عدد من البلدان، أبرزها أوكرانيا وأذربيجان".

وأكد إيكينجي أنه "من خلال زيادة الاستخدام الفعال للطائرات المسلحة دون طيار في ساحة المعركة، ارتفع الطلب والحاجة إلى مثل هذه الحلول التي وفرت نتائج ملموسة".

وأشار إلى أن "مفهوم الحرب تَطوَّر، من استخدام المنصات الثقيلة والكبيرة إلى منصات أخفّ وزناً، وغير مأهولة، وأكثر ذكاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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