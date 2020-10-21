سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أذربيجان تعلن تحرير مدينة زنغيلان و24 قرية من الاحتلال الأرميني / AFP
21 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أذربيجان تعلن تحرير مدينة زنغيلان و24 قرية من الاحتلال الأرميني، وتركيا استعدادها للحوار مع اليونان دون رضوخ للأمر الواقع.

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    أذربيجان تعلن تحرير مدينة زنغيلان و24 قرية من الاحتلال الأرميني

    حرر الجيش الأذربيجاني مدينة زنغيلان من الاحتلال الأرميني، بالإضافة إلى 24 قرية تابعة لها أصبحت تحت سيطرة أذربيجان، حسب ما أعلنه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة وجهها إلى شعب بلاده. [TRT عربي]

    وأشار علييف إلى تدمير بلاده عديداً من القاذفات ومضادات الصواريخ الأرمينية، منذ اندلاع الاشتباكات في إقليم قره باغ، وأوضح أن من بين المعدات العسكرية الأرمينية التي دمرها الجيش الأذربيجاني، 4 منظومات S-300 روسية الصنع. [TRT عربي]

    تركيا تعلن استعدادها للحوار مع اليونان دون رضوخ للأمر الواقع

    قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده توافق على حل الخلافات بالحوار مع اليونان، مؤكداً أن أنقرة "لن ترضخ لأي أمر واقع". [TRT عربي]

    وأكد أقار عزم بلاده على حماية حقوقها شرقي المتوسط وبحر إيجة، وحماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم. وقال الوزير التركي: "نوافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على الجميع أن يدرك أننا لن نرضخ لأي أمر واقع. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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