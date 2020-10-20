قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خروج بلاده من الأزمات بشكل أقوى يعطي الأمل للمنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، عقب اجتماعه بالحكومة في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي: "سنجعل من لا يتخلون عن أحلامهم بتصفيتنا في هذه المنطقة يعيشون المزيد من الكوابيس".

وأكد على أن "أي شخص عاقل يقرّ بأن تركيا تخرج من الأزمات بشكل أقوى، رغم بعض المشاكل التي تواجهها".

وتابع قائلاً: "كلما خرجنا من الكفاحات التي خضناها، بنجاح، أعطينا الأمل لمنطقتنا والعالم، وهذا يزعج البعض".

وأضاف أنه كلما زادت تركيا نمواً وقوة، زاد بطبيعة الحال اهتمامها بالقضايا التي تتدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأردف أن "قسماً من هذا الاهتمام نابع من المسؤوليات التي تتحملها دولتنا نتيجة مواقفها التاريخية والوجدانية والأخلاقية"، مؤكداً مواصلة بلاده الوقوف بثبات بجانب الحق والعدل المظلومين.

وأوضح أن بلاده وقفت على الدوام إلى جانب كل الشعوب التي تعقد الآمال عليها، من البلقان إلى القوقاز، ومن آسيا إلى إفريقيا.

ولفت إلى أن تركيا لم -ولن- تسمح لتحوُّل العراق إلى بؤرة للتنظميات الإرهابية، ولم -ولن- تترك الملايين من أبناء الشعب السوري بين براثن نظام الأسد الظالم والتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن تركيا لم -ولن- تتغاضى عن مساعي الانقلابيين في ليبيا لتقسيم البلاد، كما لم -ولن- تتغاضى عن مساعي سلب حقوق أنقرة وحقوق القبارصة الأتراك شرقي المتوسط.

وجدد دعم بلاده لأذربيحان في كفاحها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني.

وبيَّن أن تركيا لم تتهرب يوماً من المسؤوليات الملقاة على عاتقها بحكم موقعها الاستراتيجي المهم.

وأكد أن أبناء الشعب التركي ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن منذ ألف عام، مضيفاً: "سنجعل من لا يتخلون عن أحلامهم بتصفيتنا في هذه المنطقة يعيشون المزيد من الكوابيس".

وأردف: "سنكسر كل يد تمتد إلى استقلال شعبنا ومستقبله وعَلَمه وأذانه ودولته ووطنه".