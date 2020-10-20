سياسة
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الجيش الإسرائيلي يُحمِّل حماس مسؤولية نفق اكتُشف على حدود غزة
اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً جديداً يمتد عبر الحدود من قطاع غزة بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض، وحمّل حماس مسؤولية وجوده.
الجيش الإسرائيلي يُحمِّل حماس مسؤولية نفق اكتُشف على حدود غزة
الجيش الإسرائيلي يحمل حماس مسؤولية نفق اكتُشف يمتد عشرات الأمطار تحت الأرض عبر حدود غزة  / Reuters
20 أكتوبر 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، اكتشاف نفق جديد عبر الحدود من قطاع غزة، وقال إنه يمتد "عشرات الأمتار تحت الأرض" وداخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح الجيش أن مهندسيه اكتشفوا النفق باستخدام أجهزة استشعار تحت الأرض موصلة بحاجز خرساني سيمتد فور اكتماله 65 كيلومتراً حول غزة.

وقال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس إن النفق الجديد يبدأ من مدينة خانيونس جنوب غزة، ويمتد عبر الحدود الإسرائيلية قبل أن ينتهي تحت الأرض قبل وصوله إلى الحاجز.

وأضاف: "لم نرَ نقطة خروج من النفق. لذا يمكن من ذلك استنتاج أن الهدف لم يكن خروج الإرهابيين من ذلك الموقع وإنما بعيداً عن ذلك داخل إسرائيل".

وقال كونريكوس إن الجيش لم يحدد بعد الجهة التي بنت النفق، لكنه يحمِّل "حماس مسؤولية كل شيء ينطلق من قطاع غزة".

وتستخدم فصائل المقاومة الأنفاق لشن هجمات داخل إسرائيل التي تفرض حصاراً برياً وبحرياً على غزة.

وكانت آخر مرة نشبت فيها حرب واسعة النطاق بين إسرائيل والمقاومة في غزة في عام 2014، ووقعت بينهما بعد ذلك عشرات من المناوشات الصغيرة عبر الحدود.

وقال كونريكوس إن الجيش سيدمر النفق خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن الجيش اكتشف نحو 20 نفقاً منذ حرب 2014 .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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