تستعد اليونان لتجربة منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-300، في موقع رماية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جزيرة كريت، وسط صمت من الدول الأعضاء في الحلف.

ووفق مصادر أمنية تركية، فإن اليونان التي تستعد لتنفيذ إطلاق تجريبي يعد الثاني للمنظومة في موقع الرمي التابع للناتو في كريت، تعمل على خطط لجعل المنظومة قريبة من قدرات منظومة S-400 عبر تحديثها، حسب وكالة الأناضول.

وكانت إدارة جنوب قبرص قدمت المنظومة التي حصلت عليها من روسيا، لليونان عام 1997 مقابل تجهيزات عسكرية.

المنظومة التي ظلّت غير فعالة لمدة طويلة، فعّلتها اليونان عام 2013، بعد استكمال أعمال صيانتها، إذ نفذت أول رماية تجريبية في 2013.

وأبدى خبراء أمنيون استياءهم من صمت الدول الأعضاء في الناتو، على الرمي التجريبي الذي ستنفذه اليونان، واعتبروا ذلك "ازدواجية معايير"، وأشاروا إلى أن ما تعتزم اليونان فعله يشكل تهديداً جوياً وصاروخياً خطيراً تواجهه تركيا، حسب الأناضول.

وأكدوا أن تركيا اشترت منظومة الدفاع الجوي الصاروخي بعيد المدى S-400 كضرورة بما يتماشى مع مبادئ الشراء السارية مثل النقل والجدول الزمني للتسليم، والإنتاج المشترك، بهدف إزالة مخاوفها الأمنية.

وشدد الخبراء على أن صمت من يرفعون أصواتهم ضد تركيا، إزاء أنشطة اليونان في هذا الخصوص، يعد لافتاً للانتباه.