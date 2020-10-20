صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، خلال اجتماع ضم قادة الجيش عبر تقنية "فيديو كونفرنس" الثلاثاء، بأن بلاده توافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، مؤكداً أن تركيا في الوقت نفسه "لن ترضخ لأي أمر واقع".

وأكد أقار عزم بلاده على حماية حقوقها شرقي المتوسط وبحر إيجة، وحماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم.

وقال الوزير التركي: "نوافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على الجميع أن يدرك أننا لن نرضخ لأي أمر واقع".

وحول الوضع في أذربيجان، أشار إلى انتهاك أرمينيا وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين من نساء وأطفال، مضيفاً أن الجيش الأذربيجاني لن يسمح بأن تذهب دماء المدنيين سدى.

وأكد أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء في أذربيجان في قضيتهم العادلة ونضالهم لتحرير الأراضي المحتلة والحفاظ عليها.

وتمنى أقار الرحمة للشهداء والقتلى المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الأرمينية والشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، تحرير مدينة "زنغلان" و24 قرية أذربيجانية من الاحتلال الأرميني.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية إلى وقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتباراً من منتصف ليلة السبت-الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم قره باغ المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتَي جبرائيل وفضولي وبلدة هدروت وعشرات القرى.