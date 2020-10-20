أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، تحرير مدينة زنغلان من الاحتلال الأرميني، بالإضافة إلى 24 قرية تابعة لها أصبحت تحت سيطرة أذربيجان، حسب ما جاء في كلمة وجهها علييف إلى الشعب الأذربيجاني.

وأشار علييف إلى تحرير 18 قرية أخرى في مدن فضولي وجبرائيل وخوجاوند، ولفت إلى تغيير اسم قرية وينغ في خوجاوند إلى جينارلي بعد تحريرها.

وقال علييف إن قوات بلاده دمّرت منظومة S-300 روسية الصنع تابعة لأرمينيا، وأضاف أن الجيش الأذربيجاني دمر 50 مدرعة و241 دبابة، واستولى على 39 أخرى، إلى جانب تدمير كميات أخرى كبيرة من الذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمينية.

وأشار علييف إلى تدمير بلاده العديد من القاذفات ومضادات الصواريخ الأرمينية، منذ اندلاع الاشتباكات في إقليم قره باغ، وأوضح أن من بين المعدات العسكرية الأرمينية التي دمرها الجيش الأذربيجاني، 4 منظومات S-300 روسية الصنع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية رفع علم بلادها في مركز مدينة "زنغلان" المحررة في وقت سابق من القوات الأرمينية، ونشرت الدفاع الأذربيجانية مشاهد من داخل المدينة المذكورة، لأول مرة منذ 27 عاماً.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية إلى وقف إطلاق نار لأهداف إنسانية، اعتباراً من منتصف ليلة السبت/الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو، إلى هدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم قره باغ المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في قره باغ، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتَي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.