سياسة
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شاهد.. منظومة تركية ترصد المسيرات من مسافة 5 آلاف متر
نجحت شركة تركية بإمكانيات محلية في تطوير وإنتاج منظومة إنذار مبكر ضد الطائرات المسيَّرة، لصالح الجيش التركي، وتمكن مهندسوها من تطوير نظام دفاع جوي متنقل للإنذار المبكر "كالكا"، يقضي على تهديدات الطائرات المسيَّرة.
شاهد.. منظومة تركية ترصد المسيرات من مسافة 5 آلاف متر
شركة تركية تطور وتنتج منظومة إنذار مبكر ضد الطائرات المسيَّرة بإمكانيات محلية لصالح الجيش التركي / AA
20 أكتوبر 2020

قالت شركة تركية بولاية أنطاليا إنها نجحت بإمكانيات محلية في تطوير وإنتاج منظومة إنذار مبكر ضد الطائرات المسيرة، لصالح الجيش التركي.

وتَمكَّن المهندسون الأتراك في شركة "أنظمة الدفاع الحربية"، من تطوير نظام دفاع جوي متنقل للإنذار المبكر "كالكا"، يقضي على التهديدات الصادرة عن الطائرات المسيرة.

وقال منسق قسم البحث والتطوير بالشركة بكر يالجين، إن الطائرات دون طيار لا يقتصر استخدامها على الأعمال الحربية والعسكرية، وإنه يمكن استخدامها في بعض الأعمال غير القانونية، مثل أعمال المراقبة غير المشروعة، ونقل موادّ غير قانونية مثل المخدرات والقنابل والمواد المحظورة.

وأوضح أن استخدامها يمكن أيضاً في استهداف التجمعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمناسبات العامة، "فيما لم تثبت الأسلحة النارية فاعليتها في التصدي لهذه الطائرات".

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وأفاد يالجين بأن نظام الدفاع الجوي المتنقل الذي طورته شركته، يمنع الطلعات الجوية غير القانونية للطائرات المسيرة.

ووصف النظام بأنه "طارد المسيرات"، إذ يمكن تثبيته على عربة (سيارة)، ليتتبع ترددات تلك الطائرات ويطردها من المنطقة.

وأكد يالجين أن النظام أُنتِجَ بالكامل وفق الخبرات المحلية، ويتم التحكم فيه بأجهزة وبرامج محلية الصنع تُثبَّت داخل مركبة لضمان سهولة الحركة والتنقل، وأنه قادر على العمل يدوياً وآلياً، وحفظ بيانات التشغيل والقدرات العملياتية، "فضلاً عن كونه أول نظام دفاع جوي للإنذار المبكر يُنتَج في تركيا".

وأشار إلى أن نظام عمل هذه المنظومة يختلف عن المنظومات الثابتة والبندقية المضادة للطائرات المسيرة، وأضاف: "يعمل هذا النظام على اكتشاف الطائرات المسيرة والإنذار المبكر عنها، فضلاً عن أنه نظام متنقل يمكّن مستخدمه من التحرك بسهولة".

وأوضح يالجين أن النظام طُوّر لضمان أمن المحيط العملياتي والشخصيات المهمة والحفلات والأنشطة الاجتماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وذكر أن النظام مصمم ليستمر في إجراء عمليات المسح، لافتاً إلى قدرته على رصد الطائرات المسيرة على بعد 5 آلاف متر.

وأردف: "الأنظمة المشتغلة بمنطق الرادار يمكنها التحذير من دخول أجسام أو كائنات غير مرغوبة إلى المنطقة التي يجري حمايتها، فيما يحدد النظام الحالي ماهية تلك الأجسام بما في ذلك الطائرات المسيرة".

وتابع: "نظام (كالكا) يبدأ العمل فور رصده طائرة دون طيار أو أجساماً غير مرغوبة في المنطقة المطلوب حمايتها"، وأوضح أنه إضافة إلى الاستخدام المحمول للنظام، يمكن استخدامه لحماية المرافق أو المؤسسات وغيرها من المقرات العامة والخاصة، التي تحتاج إلى حماية مستمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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