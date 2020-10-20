قررت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد في إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر فيه الدرس الذي عرض فيه صمويل باتي، المدرس الذي قُتل الجمعة، رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الاثنين، بإغلاق المسجد الواقع بضاحية بانتان، موضحاً في تصريحات لتليفزيون TF1 أن عدد الأماكن التي أُغلقَت في البلاد بدعوى "التطرف" بما فيها مساجد، بلغ 356 في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فضلاً عن ترحيل 411 أجنبياً.

وفي تصريحات إذاعية صباح الاثنين، قال وزير الداخلية الفرنسي إن أجهزة الدولة ستزور مقارّ 51 جمعية ومنظمة مدنية للمسلمين، خلال الأيام المقبلة، وإنه سيُغلَق بعضها بقرار من مجلس الوزراء.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن دارمانان إغلاق السلطات 73 مسجداً وجمعية ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة التطرف الإسلامي".

والجمعة أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص شاباً قتل معلماً عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.