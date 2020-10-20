طلبت الإمارات رسمياً الثلاثاء، فتح سفارة لها في إسرائيل، حسب موقع "إسرائيل بالعربية" الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكر الموقع أن "مندوب وزارة الخارجية الإماراتية، قدم طلباً رسمياً لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة إماراتية في مدينة تل أبيب".

وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، وُقعت خلالها 4 اتفاقيات بين البلدين.

والاتفاقيات التي جرى توقيعها هي في مجالات الطيران، وحماية الاستثمارات، والإعفاء من تأشيرات الدخول، والعلوم والتكنولوجيا، حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن إسرائيل والإمارات ستوقعان الثلاثاء اتفاقاً للإعفاء المتبادل من تأشيرات السفر.

وأضافت أنه بذلك "ستصبح الإمارات أول دولة عربية لا يُطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول لها".

ومن المرتقَب توقيع الاتفاق في إطار "لقاء القمة الثلاثية في مطار بن غوريون، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية (الخزانة) الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطيار. وسيُلقي الثلاثة بياناً مشتركاً"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" العبري، في تغريدة على تويتر: "انتبهوا لهذا التطور الدراماتيكي: ستوقع إسرائيل والإمارات غداً اتفاقية إعفاء متبادَل من التأشيرات".

وأضاف: "لن يحتاج الإسرائيليون الذين يسافرون إلى الإمارات إلى تأشيرة، ولن يحتاج مواطنو الإمارات الذين يسافرون إلى إسرائيل إلى تأشيرة"، وتابع: "ستكون الإمارات الدولة الوحيدة التي تُبرِم معها إسرائيل اتفاقية إعفاء من التأشيرات".

والاثنين، هبطت أول طائرة ركاب تابعة لشركة "الاتحاد" الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: "لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل".

ومن المتوقع أن يصل الثلاثاء وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، لتوقيع عدة اتفاقيات بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما وُقّع يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.