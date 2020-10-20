سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020
ترمب  يَعِدُ برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مقابل تعويضات للضحايا / AFP
20 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

"خطوة نحو التطبيع"؟.. ترمب يَعِدُ برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والأمم المتحدة تجدّد دعوة أرمينيا إلى الانسحاب من إقليم قره باغ

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"خطوة نحو التطبيع"؟.. ترمب يَعِدُ برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمجرد أن تدفع الحكومة الجديدة 335 مليون دولار تعويضات للضحايا. [TRT عربي]

من جانبه قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إنه يتطلع إلى إخطار الرئيس ترمب الكونغرس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. [TRT عربي]

الأمم المتحدة تجدّد دعوة أرمينيا إلى الانسحاب من إقليم قره باغ

جدّدت الأمم المتحدة دعوتها أرمينيا إلى سحب قواتها من إقليم قره باغ الأذربيجاني، قبل انعقاد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن لبحث النزاع هناك. [TRT عربي]

وجدد المتحدث باسم أمين عامّ الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيده أن القرارات المتعلقة بضرورة انسحاب القوات الأرمينية من إقليم قره باغ الأذربيجاني "لا تزال سارية، ولا أحد يشكك في ذلك". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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