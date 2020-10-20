سياسة
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واشنطن تفرض عقوبات على 6 شركات دولية تعاونت مع شركة إيرانية
كشف وزير الخارجية الأمريكي عن قائمة عقوبات تضم 6 شركات شحن دولية مقرها الصين، استمرت في توريد الموادّ لصالح إيران، عبر تعاونها مع الشركة اللوجستية للنقل البحري الإيرانية.
واشنطن تفرض عقوبات على 6 شركات دولية تعاونت مع شركة إيرانية
أدرجت واشنطن شركة "IRISL" في لائحة العقوبات في يونيو/حزيران الماضي، كما حُذرت الشركات الأخرى من التعامل معها / Reuters
20 أكتوبر 2020

أعلنت الإدارة الأمريكية الاثنين، فرض عقوبات على 6 شركات شحن دولية، بحجة تعاونها مع الشركة اللوجستية للنقل البحري الإيرانية (IRISL).

جاء ذلك في بيان لوزير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن قرار العقوبات.

وأوضح بومبيو في البيان أنه أُدرجَت شركة "IRISL" في لائحة العقوبات في يونيو/حزيران الماضي، كما حُذرت الشركات الأخرى من التعامل معها.

وأضاف أن إيران تستخدم شركة "IRISL" اللوجستية لتوفير الموادّ التي تحتاج إليها في تطوير الصواريخ الباليستية والنووية.

وأضاف أنه رغم التحذير فإن 6 شركات شحن دولية مقرها الصين استمرت في توريد المواد لصالح إيران، لذلك تقرر فرض عقوبات عليها، إلى جانب شخصين آخرين، لم يذكرهما.

وفي يونيو/حزيران أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت شركة "IRISL" الإيرانية وشركة "E-Sail" ومقرها شنغهاي الصينية، في قائمة العقوبات، بذريعة استخدام إيران الشركتين لتأمين موادّ متعلقة بأبحاث الصواريخ الباليستية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي أغسطس/آب من نفس العام فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحدّ من نفوذها الإقليمي.

وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، تعهد بومبيو بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوماً.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجدّد مجلس الأمن الدولي في مطلع سبتمبر، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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