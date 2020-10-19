سياسة
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إسرائيل والإمارات.. شراكات جديدة بالزراعة والطيران
أعلنت الإمارات توقيع 4 مذكرات شراكة في مجال الزراعة مع إسرائيل، واعتزامها المشاركة في المزاد العلني المقبل لشراء شركة طيران إسرائيلية رائدة، في إطار تطبيق اتفاقية التطبيع الكامل بين البلدين.
إسرائيل والإمارات.. شراكات جديدة بالزراعة والطيران
الإمارات وإسرائيل توقعان 4 مذكرات شراكة في مجال الزراعة والحلول الذكية للريّ  / Reuters
19 أكتوبر 2020

وقَّعت الإمارات وإسرائيل أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للريّ وإنتاج المياه، على هامش زيارة نفّذها وفد إماراتي إلى إسرائيل، للبحث عن أوجه تعاون بين البلدين.

جاء ذلك وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، التي قالت إن الزيارة تعتبر تفعيلاً لمعاهدة السلام الموقعة مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل، وامتداداً لاتفاقيات تفاهم في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مشتركة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى افتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لشركة "Netafim" الإسرائيلية العاملة في مجال الريّ وإنتاج المياه، لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة، حسب (وام).

بينما الاتفاقية الثانية تضمنت شراكة مع شركة "Grapa" الإسرائيلية لبحث التعاون في زراعة الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "Volcani"، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية.

ووقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة "WaterGen"، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، لتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة " NY Koen" الإماراتية، مشاركتها في المزاد العلني المقبل، لشراء شركة "إسراير" ثالث أكبر شركة طيران في إسرائيل.

وأضافت المجموعة الخاصة ومقرها دبي في بيان الاثنين، أنها تتطلع إلى الحصول على هذا العرض، "وما يقدمه من فرص للنجاح جراء شراء شركة الطيران الإسرائيلية".

وأوضحت أنها تستهدف إتمام الصفقة عبر شركتها التابعة "إيرو برايفت جيت"، التي تعمل بمجال رحلات رجال الأعمال، بوصفها "فرصة لتوسيع نطاق خدمات إيرو برايفت".

وتعمل وحدة طيران الأعمال "إيرو برايفت جيت" مع مشغِّلين وأصحاب طائرات تجارية خاصة في جميع أنحاء العالم، ولديها إمكانية الوصول إلى أكثر من 7 آلاف طائرة و4 آلاف مطار.

وذكرت "NY Koen" أنها تأمل أن تمهد الصفقة للأعمال التجارية المستقبلية بين إسرائيل والإمارات.

ومجموعة "NY Koen" هي شركة قابضة دولية مسجلة في الإمارات، تتخذ من إمارة "دبي" مقراً لها، أسسّها رجل الأعمال الأوكراني ناعوم كوين في 2003، ولها شركات في مختلف القطاعات بما في ذلك المجوهرات وتصنيع الماس والطيران الخاص والتقنيات الرقمية والبناء والأمن.

وشركة طيران "إسراير" هي شركة سياحية وثالث أكبر شركة طيران في إسرائيل، تتخصص في تنظيم وتنسيق لباقة السفر لرحلات الإسرائيليين من الطبقة المتوسطة، الأفراد والجماعات، في البحر المتوسط وأوروبا.

وتأتي كل تلك المشروعات بعدما توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما جرى توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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