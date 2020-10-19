سياسة
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تنظيم PKK/YPG الإرهابي يطلق سراح مئات الإرهابيين من داعش
أفادت مصادر محلية سورية بإطلاق تنظيم PKK/YPG الإرهابي سراح 290 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم المحتجزين في مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة التي يحتلها PKK/YPG شمال شرقي سوريا.
تنظيم PKK/YPG الإرهابي يطلق سراح مئات الإرهابيين من داعش
تنظيم PKK/YPG الإرهابي يطلق سراح 290 عنصراً من داعش الإرهابي وفقاً لمصادر محلية / AA
19 أكتوبر 2020

أطلق تنظيم PKK/YPG الإرهابي سراح 290 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم المحتجزين في مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة التي يحتلها PKK/YPG شمال شرقي سوريا.

وحسب إفادات مصادر محلية لوكالة الأناضول، فإن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، أطلق سراح 290 شخصاً من 70 أسرة محتجزة في مخيم "الهول"، أغلبهم من تنظيم "داعش".

يأتي ذلك عقب أسبوع من إطلاق PKK/YPG سراح 631 شخصاً من المتعاونين مع "داعش"، كانوا محتجزين لديه.

ويحتجز PKK/YPG إلى جانب المدنيين من فرّوا من الاشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في مخيم "الهول" الذي أقامه في بلدة الهول بمحافظة الحسكة منذ 17 أبريل/نيسان 2017.

وتعد دورات المياه وكبائن الاستحمام غير الصحية، والخيام الممزقة، والأطعمة منتهية الصلاحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الرعاية الصحية من بين المشكلات الرئيسية في المخيم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش ما يزيد على 70 ألف شخص في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، و90% من هؤلاء من الأطفال والنساء.

ويضم المخيم آلاف المحاربين الإرهابيين من 50 دولة تقريباً، فضلاً عن أعداد كبيرة من الإرهابيين السوريين والعراقيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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