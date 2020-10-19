سياسة
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لأول مرة في التاريخ.. رحلة ركاب تجارية إماراتية تهبط في إسرائيل
لأول مرة في التاريخ هبطت طائرة تجارية تابعة لشركة "الاتحاد" الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب، و ألقى قبطان الطائرة الإماراتية كلمة في حفل جرى تنظيمه في المطار معبراً عن سعادته بوجوده في إسرائيل.
لأول مرة في التاريخ.. رحلة ركاب تجارية إماراتية تهبط في إسرائيل
هبوط طائرة ركاب تجارية إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي
19 أكتوبر 2020

هبطت صباح الاثنين طائرة تجارية تابعة لشركة "الاتحاد" الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب، لأول مرة في التاريخ.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل".

ونشرت هيثة البث الإسرائيلي "مكان" على صفحتها الرسمية على تويتر، مقاطع مصورة تسجل لحظات هبوط الطائرة الإماراتية في مدرج مطار بن غوريون.

وفي المرة الأولى التي يسير فيها طيران الاتحاد "رحلة ركاب" من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل، ألقى فبطان الطائرة الإماراتية كلمة في حفل جرى تنظيمه في المطار.

وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله في كلمته بهذه المناسبة: "نحن سعيدون بالتواجد هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف: "لو سألني أحد قبل عدة أشهر إذا ما كنت سأقف هنا ألقي هذا الخطاب في تل أبيب، كنت لأقول هذا مستحيل".

ويصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل الثلاثاء، للتوقيع على عدة اتفاقيات بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما جرى توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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