أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين، تحرير 13 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني في إقليم "قره باغ".

وأوضح علييف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن جميع القرى المحررة تتبع مدينة جبرائيل، وهي سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيهانلي وكوملاك وحاجلي وكويرتشينيسيللي ونيازغولار وكتشل محمدلي وشاهفيللي وحاجي اسماعيلي وإسحاقلي.

كما بين علييف أن أرمينيا انتهكت بشكل صارخ اتفاق وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية ليلة السبت الماضي، مستخدمة المدفعية الثقيلة لاستهداف المناطق السكنية.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتباراً من منتصف ليلة السبت/الأحد، وكانتا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو إلى هدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في "قره باغ"، لكن أرمينيا خرقتها.

إدانةأممية

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، الهجوم الذي تعرضت له مدينة غنجة الأذربيجانية مساء الجمعة.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان أن "غويتريش يدين جميع الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المتضررة من الصراع".

وتوقع غوتيريش أن "يلتزم الطرفان بالهدنة الإنسانية التي أعلن عنها بشكل تام، وأن يستأنفا المفاوضات الجوهرية دون تأخير".

وتعرضت مدينة غنجة الأذربيجانية الجمعة، لهجوم أرميني بصاروخ سكود "إلبروس"، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلاً عن تدمير أكثر من 20 منزلاً.

في سياق متصل، شهدت ولاية نيويورك الأمريكية مظاهرة للاحتجاج على هجمات أرمينيا ضد مدينة غنجة الأذربيجانية واحتلالها إقليم قره باغ.

وجرت المظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة، حيث أطلق المتظاهرون شعارات تدين الهجمات الأرمينية على المدنيين في غنجة الأذربيجانية، ورفع المتظاهرون الأتراك والأذربيجانيون لافتات كُتب عليها "الشهداء أحياء لا يموتون" و"الوطن لا يتجزّأ" و"إقليم قره باغ لأذربيجان" و"أوقفوا الإرهاب الأرميني".

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ" رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى، في حين تواصل أرمينيا استهداف المدنيين والمناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية.