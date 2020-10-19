هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية المنتخب أرسين تتار بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن أمله في أن يكون فوز تتار "بادرة خير له وللشعب وللقضية القبرصية".

وأفاد بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد، أن أردوغان أشار إلى أن القبارصة الأتراك أثبتوا نضجهم الديمقراطي للعالم مرة أخرى، مضيفاً أن "فوز تتار برئاسة قبرص التركية يظهر القيادة القوية والرؤية المستقبلية له".

وأكد أردوغان أن قبرص التركية تحت رئاسة تتار ستواصل نضالها من أجل الحقوق والعدالة بثقة ونجاح، معرباً عن ثقته في مواصلة التعاون بجميع المجالات مع جمهورية شمال قبرص التركية تحت قيادة الرئيس الجديد أرسين تتار.

من جانبه هنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الرئيس الجديد المنتخب في اتصال هاتفي، متمنياً أن تكون قبرص صاحبة قوة أكبر تحت القيادة الجديدة.

كما بارك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو فوز تتار في انتخابات رئاسة شمال قبرص التركية، وتعهد بالعمل معاً من أجل رفاهية وأمن أتراك قبرص، وحماية حقوقهم ومصالحهم في شرق المتوسط.

وأرسين تتار الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تمكن من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد.

وأعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق في تصريحات، أن تتار حصل على 51.74 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الجولة الأولى جرت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

في السياق ذاته، قال أرسين تتار إنه سيحرص على أن يكون رئيساً لجميع القبارصة الأتراك من صوتوا له ومن لم يصوتوا.

وفي كلمة ألقاها أمام مبنى حزبه الوحدة الوطنية بعد إعلان فوزه بالانتخابات مساء الأحد، أعرب تتار عن شكره "لجميع المواطنين من صوت لي ومن لم يصوت، المهم هو نقل البلاد إلى الأفضل في أجواء من الوحدة بعيداً عن الاستقطاب".

وتعهّد بالدفاع عن حقوق بلاده ومصالحها، انطلاقاً من التفويض الذي حصل عليه من الشعب، مشدداً على اعتزامه العمل من أجل تحقيق التقدم والتطور لمصلحة قبرص التركية.

كما أعرب تتار عن شعوره بالفخر والاعتزاز إزاء التحرك "مع تركيا التي وقفت دوماً بجانب القبارصة الأتراك، وأرسلت أبناءها إلى أراضينا وقدمت الشهداء هنا"، مؤكداً أن أيّة قوة خارجية لن تتمكن من فصل الجمهورية التركية عن قضايا القبارصة الأتراك باعتبارهم شعباً واحداً في دولتين.