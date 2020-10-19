سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول لقاء منذ اندلاع الأزمة.. مسؤول أمريكي يزور دمشق لمناقشة تحرير رهائن
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض زار دمشق مطلع العام الجاري، للتباحث حول تحرير رهينتين أمريكيتين لدى نظام الأسد، في أول لقاء مباشر بين مسؤول أمريكي والنظام السوري منذ اندلاع الأزمة السورية.
في أول لقاء منذ اندلاع الأزمة.. مسؤول أمريكي يزور دمشق لمناقشة تحرير رهائن
صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن ترمب دعا الأسد إلى حوار مباشر لتحرير رهينة أمريكية
19 أكتوبر 2020

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض كاش باتل أجرى زيارة إلى العاصمة السورية دمشق مطلع العام الجاري، للتباحث حول تحرير رهينتين أمريكيتين لدى نظام الأسد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار قولهم إن كاش باتل مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، زار دمشق في أول لقاء بين الحكومة الأمريكية والنظام السوري، منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضحت أن باتل أجرى في دمشق "لقاءات سرية" من أجل الإفراج عن مواطنين أمريكيين يحتجزهما نظام الأسد، من دون ذكر تفاصيل حول الشخصيات التي التقى بها في أثناء الزيارة.

وأشارت إلى أن الرهينتين هما الصحفي المستقل أوستن تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012، والمعالج السوري الأصل مجد كمالماز الذي اختفى عقب إيقافه في نقطة تفتيش للنظام عام 2017.

ويُعتقد أن لدى نظام الأسد 4 رهائن أمريكيين آخرين على الأقل، وادّعت مصادر الصحيفة أن ترمب بعث رسالة إلى بشار الأسد في مارس/آذار الماضي، للدعوة إلى حوار مباشر لتحرير تايس.

وقالت المصادر إن المسؤول الأمني اللبناني رفيع المستوى عباس إبراهيم بحث هذا الملف الأسبوع الماضي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين.

وحسب الصحيفة فإن مصادر مطلِّعة أكّدت عدم إحراز تقدم ملموس مع النظام خلال تلك اللقاءات.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد عام 2012 إثر اندلاع الحرب السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us