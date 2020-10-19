سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020
تمكن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية / AA
19 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

"أرسين تتار" مرشح حزب الوحدة الوطنية رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية، وواشنطن تهدد بمعاقبة المتعاملين في الأسلحة التقليدية مع إيران.

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"أرسين تتار" رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية

    تمكن مرشح حزب الوحدة الوطنية، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج غير رسمية. [TRTعربي]

    وفي تصريحات مساء الأحد أعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، أن تتار حصل على 51.74% من إجمالي عدد أصوات الناخبين. [TRTعربي]

    وقالت إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26% من الأصوات. [TRTعربي]

    وأكّدت أنه سيجري بعد ساعات الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تعد العاشرة في قبرص التركية منذ عام 1974. [الأناضول]

    وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين. [الأناضول]

    وتصدر تتار المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34% من الأصوات، في حين حل أقينجي في المرتبة الثانية بحصده 29.80% من الأصوات. [الأناضول]

    واشنطن تهدد بمعاقبة المتعاملين في الأسلحة التقليدية مع إيران

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة وسيؤدي إلى عقوبات. [TRTعربي]

    جاء ذلك رداً على إعلان طهران رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

    وأضاف بومبيو، في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن بلاده "مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها". [TRTعربي]

    وتابع الوزير الأمريكي قائلاً: "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران". [TRTعربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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