قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود، كاف لسد احتياجاتها من الغاز لأعوام عديدة.

وفي كلمة ألقاها، الأحد، خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، أضاف أردوغان أن الغاز الطبيعي المكتشف في بئر "تونا-1" بالبحر الأسود، يبلغ 405 مليارات متر مكعب.

وأوضح أن سفينة "الفاتح" التركية، ستباشر اعتباراً من الشهر المقبل، أعمال التنقيب في المنطقة نفسها.

وأكد أردوغان أن المعطيات التي بحوزتهم تشير إلى وجود الكثير من احتياطات الغاز الطبيعي لدى تركيا.

وشدد على أن تركيا ستسخّر اكتشافاتها من الغاز الطبيعي، لتعزيز رخاء وتنمية مواطنيها.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور، نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية (10.7 - 11.3 مليار دولار)، وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محلياً لمدة 25 عاماً، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.

وتستهلك تركيا نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.