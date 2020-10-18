سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تتهم اليونان بتجاهل دعوات التعاون بعمليات الإنقاذ في البحر
قالت وزارة الخارجية التركية إن اليونان تواصل تجاهل دعوات التعاون لتنسيق مناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة في بحرَي إيجه والمتوسط.
تركيا تتهم اليونان بتجاهل دعوات التعاون بعمليات الإنقاذ في البحر
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي يقول إن اليونان تتجاهل دعوات أنقرة للتعاون
18 أكتوبر 2020

ذكرت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن اليونان تواصل عدم الاستجابة لدعوات أنقرة، للتعاون وتنسيق مناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة بين البلدين ببحري إيجه والمتوسط.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة، حامي أقصوي، في بيان أصدره رداً على بيان وزارة الخارجية اليونانية المتعلق بتوسيع تركيا مناطق صلاحيتها.

وأوضح أقصوي أن "اليونان تواصل عدم الاستجابة لدعواتنا المُلحة للتعاون والتنسيق بموجب اتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، في ما يتعلق بمناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة بين البلدين (تركيا واليونان)".

وأكد أقصوي في بيانه أن الادعاء اليوناني لا أساس له، مشيراً إلى أن مناطق البحث والإنقاذ مناطق خدمة وليست مناطق سيادة.

وأوضح أن مزاعم اليونان التي تعتبر مناطق صلاحية البحث والإنقاذ انتهاكاً لسيادتها، بعيدة كل البعد عن الاعتبارات القانونية والإنسانية.

ولفت إلى أن تركيا وسعت منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، في إطار الترتيبات التي تجريها حالياً بخدمات البحث والإنقاذ، من أجل حماية أنشطتها في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

وشدد أقصوي على أن عمليات البحث والإنقاذ التركية ببحري إيجه والمتوسط، ليست سياسية، بل قائمة لأسباب إنسانية.

وبيّن أن اليونان بزعمها سيادتها على مناطق صلاحية البحث والإنقاذ، لم تر أي حرج بوضع أمن حياة البشر على سلم أولوياتها الثانوية، وأثبتت صحة ذلك من خلال المعاملة اللاإنسانية التي مارستها تجاه المهاجرين غير النظاميين في بحر إيجه.

وقال أقصوي إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرات تشغيلية للتدخل في أي حادث يشكل خطراً على حياة الإنسان في المنطقة.

وأضاف أن توسيع تركيا منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، خطوة مهمة لجعل بحري إيجه والمتوسط، أكثر أمناً لحياة الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us