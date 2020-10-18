سياسة
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"أرسين تتار" رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية
تمكن مرشح حزب الوحدة الوطنية، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج غير رسمية.
"أرسين تتار" رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية
فوز آرسين تتار برئاسة جمهورية شمال قبرص التركية / AA
18 أكتوبر 2020

تمكن مرشح حزب الوحدة الوطنية، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج غير رسمية.

وفي تصريحات، مساء الأحد، أعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، أن تتار حصل على 51.74% من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26% من الأصوات.

وأكّدت أنه سيجري بعد ساعات الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تعد العاشرة في قبرص التركية منذ عام 1974.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وتصدر تتار المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34% من الأصوات، فيما حل أقينجي في المرتبة الثانية بحصده 29.80% من الأصوات.

وتتار، الذي ولد عام 1960 بمدينة لفكوشا، انتخب نائباً في صفوف حزب الوحدة الوطنية خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 19 أبريل/نيسان عام 2009.

وشغل تتار منصب وزير المالية في حكومة درويش آر أوغلو، التي تشكلت مطلع مايو/أيار 2009 وحكومة إيرسان كوتشوك في مايو 2010.

وتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية التي تشكلت من حزب الوحدة الوطنية، وحزب الشعب في مايو/أيار 2019.

وانتهت مساء الأحد، عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بجمهورية شمال قبرص التركية، لتبدأ فوراً عملية فرز الأصوات.

وانتهت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للعاصمة لفكوشا (ت.غ 3)، بعد أن بدأت الساعة الثامنة صباحاً.

وتنافس في الجولة الثانية، الرئيس الحالي المرشح المستقل مصطفى أقينجي، ورئيس الوزراء أرسين تتار، زعيم حزب الوحدة الوطنية.

ويبلغ عدد الناخبين في جمهورية شمال قبرص التركية 199 ألفاً و29، أدلوا بأصواتهم في 738 مركزاً انتخابياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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