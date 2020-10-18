سياسة
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علم أذربيجان يرفرف على جسر "خودافرين" التاريخي بـ"قره باغ"
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، رفع علم بلاده على جسر "خودافرين" التاريخي بمحافظة جبرائيل في إقليم "قره باغ"، بعد دحر الاحتلال الأرميني.
علم أذربيجان يرفرف على جسر "خودافرين" التاريخي بـ"قره باغ"
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رفع علم بلاده على جسر "خودافرين" التاريخي في إقليم "قره باغ" / AA
18 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، رفع علم بلاده على جسر "خودافرين" التاريخي بمحافظة جبرائيل في إقليم "قره باغ"، بعد دحر الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "رفعت القوات المسلحة العلم الأذربيجاني على جسر "خودافرين" التاريخي، عاش الشعب الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

ويقع جسر "خودافرين"، في محافظة جبرائيل جنوب غربي أذربيجان، على نهر "أراز" وعلى الحدود مع إيران وقد بُني في القرن الحادي عشر الميلادي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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