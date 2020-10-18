سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيسة مهرجان أدبي تتهم وزيراً إماراتياً بالتورط في اعتداء جنسي على زميلتها
قالت رئيسة مهرجان هاي الأدبي البريطاني، الأحد، إنها لن تُنظم المهرجان في أبوظبي مرة أخرى بعد أن زعمت إحدى القائمين على المهرجان أنها تعرضت لاعتداء جنسي من وزير التسامح الإماراتي، نهيان بن مبارك آل نهيان، أثناء العمل معه.
رئيسة مهرجان أدبي تتهم وزيراً إماراتياً بالتورط في اعتداء جنسي على زميلتها
اتهمت رئيسة مهرجان أدبي  وزير التسامح الإماراتي بالتورط في اعتداء جنسي على زميلتها / AP
18 أكتوبر 2020

قالت رئيسة مهرجان هاي الأدبي البريطاني، الأحد، إنها لن تُنظم المهرجان في أبوظبي مرة أخرى بعد أن زعمت إحدى القائمين على المهرجان أنها تعرضت لاعتداء جنسي من وزير التسامح الإماراتي أثناء العمل معه.

وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) أن كيتلين ماكنمارا زعمت أنها تعرضت لاعتداء جنسي في فبراير/شباط الماضي على يد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

وقالت الصحيفة إن ماكنمارا، التي سافرت إلى الإمارات للعمل على إطلاق المهرجان الأدبي هناك، ادعت أنها تعرضت للاعتداء عندما التقت آل نهيان في فيلا بجزيرة نائية.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أنها لا تعلق على المسائل الشخصية.

وعندما سُئلت شرطة العاصمة البريطانية عن القضية، أكدت أن امرأة اتصلت بها في 3 يوليو/تموز الماضي للإبلاغ عن مزاعم اغتصاب، وقالت إنها أخذت بياناً أولياً منها.

فيما وافقت مكنمارا على كشف صنداي تايمز عن هويتها، والتي نشرت صورتها على الصفحة الأولى.

وقالت كارولين ميشيل، رئيسة مهرجان هاي، إن زملاءها ملتزمون بدعم ماكنمارا في الإجراءات القانونية، وإن المهرجان لن يعود إلى أبوظبي طالما استمر الوزير في منصبه.

وأضافت في بيان "ما حدث لصديقتنا وزميلتنا كيتلين ماكنمارا في أبو ظبي في فبراير/شباط الماضي كان انتهاكاً مروعاً، وإساءة شائنة للثقة".

مؤكدة أن "الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لم يحترم مسؤولياته الوزارية، وقوض بشكل مأساوي محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة."

ودفعت الوزارة ثمن إقامة المهرجان، الذي استمر أربعة أيام في أبوظبي، والذي أقيم في أواخر فبراير/ شباط، وشارك فيه العديد من الكُتاب والمؤلفين المشهورين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us