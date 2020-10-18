اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، ثلاثي مجموعة مينسك (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا)، بدعم أرمينيا بالسلاح في نزاعها مع أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية بولاية شرناق، حيث تطرق إلى دور مجموعة مينسك التي تتولى الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، منذ نحو 3 عقود، لحل قضية إقليم قره باغ المحتل من قبل الأخيرة.

ولفت أردوغان إلى انحياز ثلاثي مينسك إلى أرمينيا، ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة من قبل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

كما تطرق إلى الشأن الليبي، فقال إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية يدعمون الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.

وأكد أردوغان أن تركيا تقف بوجه الظلم في ليبيا.

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس التركي أذربيجان بعيد استقلالها الـ29.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وقال أردوغان: "أهنئ أذربيجان الصديقة والشقيقة بعيد استقلالها".

وأضاف: "انطلاقاً من مبدأ شعب واحد في دولتين، سنواصل دعم أذربيجان في كل المجالات والوقوف إلى جانب إخواننا الأذربيجانيين في نضالهم".

كما أرفق الرئيس أردوغان التغريدة بصورة له مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وتحيي أذربيجان، الأحد، الذكرى التاسعة والعشرين لعيد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.