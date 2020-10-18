سياسة
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وفد إسرائيلي يتوجّه إلى البحرين لبحث بنود اتفاق التطبيع
وصف الإعلام الإسرائيلي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البحرين، لتوقيع اتفاقية دبلوماسية، بأنه "يتوّج 20 عاماً من العلاقات السرية".
وفد إسرائيلي يتوجّه إلى البحرين لبحث بنود اتفاق التطبيع
وفد إسرائيلي يتجه إلى البحرين مروراً بأجواء السعودية لتوقيع اتفاقية دبلوماسية 
18 أكتوبر 2020

توجّه وفد "أمريكي إسرائيلي"، الأحد، إلى البحرين على متن رحلة جوية اتجهت من مدينة تل أبيب إلى المنامة، لبحث بنود اتفاق التطبيع.

ويترأس الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمن القومي مئير بن شبات، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وتتجه الطائرة إلى المنامة عبر المجال الجوي السعودي.

والسبت، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الزيارة ستشمل التوقيع على"اتفاق مرحلي" يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والمنامة، بما في ذلك فتح سفارتين.

ويذكر أن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على "معاهدة سلام " شاملة، بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع، وفقاً لموقع "واللا" العبري.

وبينما تشير وسائل إعلام إلى أن هذه الرحلة هي الأولى المباشرة بين البلدين فقد سبق أن أعلنت إسرائيل تسيير رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية، في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي حينه قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة أقلّت شخصيات رسمية إسرائيلية لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" في العاصمة البحرينية.

وفي السياق ذاته، وصف مسؤول إسرائيلي الاتفاق الدبلوماسي المذكور بأنه "يتوج 20 عاماً من العلاقات السرية بين البلدين"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول لم تسمه قوله: "يدور الحديث عن علاقات ظلت لـ20 عاماً تحت الرادار، وهناك الآن فرصة للخروج بها إلى النور".

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

وسيكون في استقبال الوفد الإسرائيلي- الأمريكي المشترك في مطار المنامة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بعد ذلك ستنطلق المحادثات الثنائية في مجموعات عمل، ثم تقام مراسم توقيع الاتفاقيات.

ومن المتوقع ألَّا تزيد مدة زيارة الوفد الإسرائيلي في المنامة على 7 ساعات يعود بعدها إلى تل أبيب.

وسيواصل الوفد الأمريكي جولته من المنامة إلى أبو ظبي، ومن هناك سيرافق وفداً إماراتياً إلى إسرائيل الثلاثاء، للتوقيع على نحو 18 اتفاقية في مجالات مختلفة بينها الطيران والاستثمار والتعاون العلمي التكنولوجي، وإصدار التأشيرات، وإنشاء سفارات، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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