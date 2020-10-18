سياسة
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امرأة بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها
اتهمت امرأة بريطانية عملت في مهرجان "هاي" الذي تنظمه الحكومة الإماراتية، شيخ التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك بالاعتداء الجنسي عليها، والشيخ ينفي.
امرأة بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها
امرأة بريطانية تقدمت ببلاغ تتهم فيه وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء الجنسي عليها  / AP
18 أكتوبر 2020

تقدمت امرأة بريطانية تدعى كيتلين ماكنمارا بشكوى ضد أمير إماراتي تتهمه بالاعتداء عليها جنسياً في فيلا خاصة بإمارة أبو ظبي، وفقاً لصحيفة "

صنداي تايمز

" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تقدمت ماكنمارا ببلاغ إلى محققي شرطة "سكوتلانديارد"، تزعم فيه أنها كانت ضحية "اعتداء جنسي خطير" من وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أحد أمراء العائلة الحاكمة في أبو ظبي، في أثناء عملها في مهرجان "هاي" العالمي الذي تنظمه حكومة الإمارات.

وتزعم ماكنمارا أن الاعتداء حدث حينما دعيت إلى فيلا لأجل اجتماع لمناقشة تجهيزات انطلاق المهرجان.

وقد نفى الشيخ نهيان ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه أصيب "بالمفاجأة والحزن" لمثل هذه الاتهامات، بحسب الصحيفة.

أما رئيسة مجلس إدارة مهرجان "هاي" كارولين ميشيل، فقد وصفت الاعتداء بأنه "انتهاك مروّع وإساءة شنيعة للثقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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