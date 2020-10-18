أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ليلة الأحد، انتهاء حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وأكدت الخارجية في بيانها، أنه بات بإمكان إيران شراء الأسلحة التقليدية وبيعها دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أنّ رفع الحظر يأتي على ضوء الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع مجموعة "5+1"، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) إلى جانب ألمانيا.

والأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ، وفي أغسطس/آب من العام نفسه فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوماً.

في حين جدد مجلس الأمن الدولي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.