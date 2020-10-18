سياسة
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قبرص الشمالية.. بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية صباح الأحد، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي كمرشح مستقل مصطفى أقنجي، ورئيس الوزراء أرسين تتار زعيم حزب الوحدة الوطنية الذي تصدر المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34%.
قبرص الشمالية.. بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية / AA
18 أكتوبر 2020

بدأ الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية صباح الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة لفكوشا، وتستمر حتى 18:00 مساء.

ويتنافس في الجولة الثانية الرئيس الحالي والمرشح المستقل مصطفى أقنجي، ورئيس الوزراء أرسين تتار زعيم حزب الوحدة الوطنية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قبرص التركية يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتصدر أرسين تتار المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34 بالمئة من الأصوات، في حين حل أقنجي في المرتبة الثانية بحصده 29.80 بالمئة من الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين في جمهورية شمال قبرص التركية 199 ألفاً و29، حيث سيدلون بأصواتهم في 738 مركزاً انتخابياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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