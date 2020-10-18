أدانت مؤسسة الأزهر الشريف في مصر إعلان إسرائيل الموافقة على بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية.

وأكد الأزهر في بيان مساء السبت أن القرار يعتبر "تعدياً صارخاً على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه التصرفات الاستعمارية.

وأضاف "ندين بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد الأزهر أن "هذا القرار تعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين".

وشدد الأزهر على "موقفه الرافض لمثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع"، مشيراً إلى أن تلك القرارات "لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض، وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم صاحب الحق والأرض".

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه التصرفات الاستعمارية التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويدفع بها الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيدات".

وصدّقت تل أبيب الأربعاء والخميس، على بناء 4 آلاف و948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.

كما صدرت الخميس 3 قرارات عسكرية إسرائيلية بضم 11 ألف دونم من أراضي الأغوار، وفق تصريحات لقاسم عواد مدير عام توثيق انتهاكات إسرائيل في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.