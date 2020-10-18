أهم الأحداث:

أردوغان يعلن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وأذربيجان وأرمينيا تتفقان على هدنة إنسانية مؤقتة في "قره باغ".

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أردوغان: اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

زفّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشرى اكتشاف 85 مليار متر مكعب من مخزون الغاز الطبيعي في البحر الأسود، معلناً أن "النتائج الأخيرة تجعل البحر الأسود أهم اكتشافات الغاز الطبيعي بالنسبة إلى تركيا". [TRT عربي]

وقال أردوغان إن إجمالي الغاز المكتشف في البحر الأسود وصل إلى 405 مليارات متر مكعب، موضحاً أن بلاده تستخدم تكنولوجيا الروبوت في استكشاف حقول الغاز في البحر الأسود. [TRT عربي]

وأضاف الرئيس التركي أن جميع السفن الخاصة بالتنقيب والتابعة لمؤسسة البترول التركية، تشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي أسطول التنقيب في المياه العميقة بالعالم. [الأناضول]

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على هدنة إنسانية مؤقتة في "قره باغ"

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا السبت إلى هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية في إقليم "قره باغ" اعتباراً من منتصف ليل السبت ـ الأحد. [TRT عربي]

يُشار إلى أن الهدنة هي الثانية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار توصل إليه البلدان عقب محادثاتهما في موسكو التي أسفرت عن هدنة تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وخرقتها أرمينيا بعد أقل من 24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة غنجة ثاني أكبر المدن الأذربيجانية. [TRT عربي]