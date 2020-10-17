سياسة
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الإعلام الأمريكي يتجاهل هجوم أرمينيا على المدنيين بأذربيجان
تجاهلت وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية نشر أخبار حول الهجوم الصاروخي الأرميني على مدينة كنجة الأذربيجانية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.
الإعلام الأمريكي يتجاهل هجوم أرمينيا على المدنيين بأذربيجان
وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية تتجاهل نشر أخبار حول مقتل مدنيين جراء الهجوم الصاروخي الأرميني على مدينة كنجة الأذربيجانية  / AA
17 أكتوبر 2020

تجاهلت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة، الهجوم الصاروخي الذي شنته أرمينيا على أذربيجان الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وامتنعت الصحف الأمريكية البارزة عن كتابة عناوين تسلط الضوء على مقتل المدنيين الأبرياء جراء الهجوم الأرميني بصاروخ باليستي على مدينة كنجة الأذربيجانية.

ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان، لهجوم أرميني بصاروخ سكود "إلبروس"، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلاً عن تدمير أكثر من 20 منزلاً.

وتجنبت المؤسسات الإعلامية مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"سي إن إن"، نشر أي خبر حول تفاصيل الهجوم سواء على صفحاتها الرئيسية أو في قسم الأخبار الدولية.

أمّا "واشنطن بوست"، فقد اكتفت بنشر خبر حول الهجوم على قسم "الأخبار الأوروبية" لديها نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس" التي تجنبت أيضاً اتهام أرمينيا مباشرة.

واستخدمت "أسوشيتد برس" في مدخل خبرها عبارة "أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف ثاني أكبر مدنها بصاروخ باليستي".

وكان لافتاً في الخبر أن الوكالة وضعت إنكار وزارة الدفاع الأرمينية مسؤوليتها عن الهجوم قبل تصريحات الجانب الأذربيجاني.

أمّا وكالة "رويترز"، فقد نشرت خبراً بعنوان "أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بشأن خرق الهدنة والقصف".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول إلى 60 قتيلاً و270 مصاباً.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جرى التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن أرمينيا خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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