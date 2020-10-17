سياسة
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"لن تمر دون رد".. تركيا تدين اعتداءات أرمينيا على المدنيين في أذربيجان
أعرب إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، عن إدانته الشديدة للغارة الجوية التي شنها الجيش الأرميني، فجر السبت، ضد مدينة "غنجة" الأذربيجانية، مشدداً على أن "هذه المذابح لن تمر دون رد".
"لن تمر دون رد".. تركيا تدين اعتداءات أرمينيا على المدنيين في أذربيجان
مسؤولون أتراك يدينون القصف الأرميني على مدينة غنجة الأذربيجانية / AA
17 أكتوبر 2020

أعرب إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، عن إدانته الشديد للغارة الجوية التي شنها الجيش الأرميني، فجر السبت، ضد مدينة "غنجة" الأذربيجانية، مشدداً على أن "هذه المذابح لن تمر دون رد".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، فجر السبت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً على الهجوم الذي أودى بحياة 12 مدنياً فضلاً عن نحو 40 مصاباً.

وقال قالن في تغريدته: "رغم وقف إطلاق النار المعلن تواصل أرمينيا ارتكابها لجرائم الحرب"، مضيفاً: "فها هي بالهجوم على مدينة غنجة ترتكب جريمة جديدة دون تفرقة بين نساء وأطفال ومسنين تماماً كما فعلت بمدينة خوجالي قبل 30 عاماً".

وأضاف قائلاً: "وهذه الفوضى والمذابح لن تمر دون رد، وتركيا ستواصل وقوفها للنهاية بجانب أذربيجان، شاء من شاء وأبى من أبى".

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تلك الغارة التي استهدفت "غنجة" الأذربيجانية إلى 12 قتيلاً، ونحو 40 مصاباً جميعهم من المدنيين.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها حكمت حاجييف، نائب الرئيس الأذربيجاني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق السبت.

وأشار المسؤول الأذربيجاني إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة بالمدينة المذكورة، لانتشال مدنيين من تحت أنقاض أكثر من 20 منزلاً تسببت الغارة في تدميرها.

في السياق أدان فؤاد أُقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، الغارة الأرمينية على مدينة "غنجة" الأذربيجانية، معتبراً الاعتداء "غدراً وجبناً وانتهاكاً للقانون وعدم اعتراف به من قبل أرمينيا".

وكان متحدث الحكومة، عمر جليك، قد أعلن في أول تعليق رسمي من الجانب التركي على قصف "غنجة"، إدانة بلاده الهجوم الأرميني مجدداً وقوف أنقرة الكامل بجانب أذربيحان، موضحاً أن "الهجمات الأرمينية لن تمر دون عقاب".

من جانبه أدان وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، القصف الأرميني الذي استهدف، فجر السبت، مدينة "غنجة" الأذربيجانية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، فجر السبت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال غول في تغريدته: "أرمينيا بهذا الهجوم أظهرت مرة ثانية أنها دولة إرهابية، حيث ارتكبت جرائم ضد الإنسانية باستهدافها المدنيين في هذا الهجوم، وأدين بشدة هذه الخسّة".

وأضاف قائلاً: "سنواصل وقوفنا بجانب أذربيجان الحبيبة، ونحن متضامنون مع أخوتنا الأذربيجانيين ولن نتركهم بمفردهم".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تم التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة غنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

والجمعة أعلنت باكو مقتل 47 مدنياً وإصابة 222 آخرين في القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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