أهم الأحداث:

أردوغان: ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها "القرم"، وشخصيات سودانية تعتزم زيارة إسرائيل "لدفع التطبيع".

الجديد على TRT عربي:

حرائق الساحل السوري.. أزمة جديدة تعرّي "الفشل المزمن" للنظام

عندما يخذل نتنياهو المُطبّعين العرب ويهينهم

شاهد!

لماذا تخشى إسرائيل أشجار الزيتون الفلسطينية؟

أردوغان: ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها "القرم"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمدينة إسطنبول، إن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها. [TRT عربي]

وأعلن أردوغان اتخاذ "خطوات مهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا". وأضاف: "عازمون على نقل التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وأوكرانيا إلى مستويات جديدة عبر زيادة الاستثمارات". [TRT عربي]

شخصيات سودانية تعتزم زيارة إسرائيل "لدفع التطبيع"

قال البرلماني المستقل رجل الأعمال البارز في السودان أبو القاسم برطم إنه يعتزم زيارة إسرائيل على رأس "وفد شعبي"، من أجل "دفع عملية التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب"، معتبراً أن الزيارة تهدف إلى ما سمّاه "تجاوز الأفكار والأيديولوجيات الظلامية". [TRT عربي]

واعتبر أن ذلك "جعل السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب، ونتج عنه عزلة دولية، جميعنا يعلم آثارها السلبية". ولم يوضِّح برطم أسماء الشخصيات ضمن الوفد الشعبي، ولا عددهم ولا انتماءاتهم. [TRT عربي]