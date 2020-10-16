قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمدينة إسطنبول التركية.

وأكّد أردوغان أن تركيا تعتبر أوكرانيا دولة محورية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

وشدّد الرئيس التركي على أن أنقرة ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها القرم.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان اتخاذ "خطوات مهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا".

وأضاف: "عازمون على نقل التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وأوكرانيا إلى مستويات جديدة عبر زيادة الاستثمارات".

وزاد: "أتفق مع الرئيس الأوكراني على ضرورة إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة على وجه السرعة".

ولفت إلى أن "تركيا تقف بجانب الشعب الأوكراني في مكافحة وباء كورونا".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا وتركيا شريكتان استراتيجيتان، وأضاف: "مستعدون لتطوير هذه الشراكة".

وشكر الرئيس الأوكراني تركيا لدعمها وحدة الأراضي الأوكرانية، معتبراً أن هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة إلى أوكرانيا، كما شكر زيلينسكي جهود تركيا ودعمها لأوكرانيا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم.

وقلِّد الرئيس الأوكراني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القلادة الشرفية للدولة الأوكرانية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

وعقد أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً مغلقاً قبل عقد اجتماع يضم مسؤولين من البلدين في مختلف القطاعات.

ويجري الرئيس الأوكراني زيارة عمل إلى تركيا الجمعة، بناء على دعوة من أردوغان، إذ ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس، أنه ستجري مناقشة كل جوانب العلاقات بين البلدين.